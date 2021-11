Gazzetta: non solo Joao Pedro, la Figc al lavoro per portare Luiz Felipe nell’Italia di Mancini

La sua situazione è più semplice del cagliaritano: la pratica era già stata avviata nel marzo 2019. Bisogna capire se sarà convocato per il Brasile

Non solo Joao Pedro. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Figc è all’opera anche su un’altra pista per la Nazionale di Mancini: si tratta del laziale Luiz Felipe. Ha già un doppio passaporto, visto che sia la madre che il padre hanno origini italiane. Mancini segue il suo profilo con maggiore attenzione rispetto a quello del romanista Ibanez.

“I legali della Figc stanno studiando nei dettagli la fattibilità dell’operazione. Ma nel caso di Luiz Felipe la situazione si presenterebbe ancor meno complessa: la pratica era stata già affrontata nel marzo 2019, quando il difensore, che ha giocato solo un paio di partite con l’Under 20 verdeoro, fu convocato da Di Biagio nell’Under 21, ma dopo i ringraziamenti di rito per la fiducia dimostrata, fece dietrofront una volta raggiunta la nazionale in raduno a Roma.

Occorre vedere se sarà convocato da Tite per il Brasile.

“È questo che andrà verificato in tempi brevi: ci sarebbero margini per ricevere un sì ad una chiamata della Nazionale? Anche per Luiz Felipe, come per Joao Pedro, è possibile nelle prossime un contatto con un rappresentante di rilievo del Club Italia. Ovviamente con il benestare del c.t. Mancini, che sull’argomento ha carta bianca”.

Decisivo, per lui come per Joao Pedro, che diano l’ok preventivo.

“Si tratterebbe non solo di accettare di rinunciare al Brasile per l’Italia, ma anche di considerarsi “convocabili” e non sicuramente “convocati” per marzo”.