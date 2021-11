Gazzetta: Lotito conquistato da Sarri, vuole prorogargli il contratto fino al 2025

Ci sarebbero stati già dei contatti in questa direzione, da riprendere nei prossimi giorni. La Lazio vuole aprire un ciclo con il tecnico

Maurizio Sarri ha letteralmente conquistato il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Tanto che, tra i due, sono già andati in scena dei contatti per prolungare il contratto dal 2023 al 2025, per aprire un nuovo ciclo insieme. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Fondamentalmente quanto sta facendo Sarri alla guida della Lazio sta strappando consensi al presidente Lotito e al d.s. Tare: dal rendimento sul campo alla gestione del gruppo (nel caso in panchina anche i big, a cominciare da Luis Alberto). A giugno Sarri ha firmato un biennale, ma Lotito già puntava ad un impegno di quattro anni. Un piano che il presidente biancoceleste è pronto a rilanciare. Ci sarebbero già stati dei contatti in questa direzione, da riprendere probabilmente nei prossimi giorni. La Lazio vuole aprire un ciclo con Sarri col rinnovo fino al 2025. Un programma proiettato su più stagioni anche per ringiovanire il gruppo (29 anni, età media più alta in A), ma soprattutto per dare alla Lazio una dimensione vincente pure in chiave internazionale”.