Gazzetta: la Figc vaglia la possibilità di Joao Pedro in Nazionale, Mancini potrebbe chiamarlo presto

Il giocatore ci sta seriamente pensando e la moglie spinge per l’ok. Pare che in ritiro l’attaccante abbia già parlato con un membro di Casa Italia. C’è anche l’ipotesi Ibanez

L’ipotesi Joao Pedro in Nazionale potrebbe non essere affatto campata in aria. La Gazzetta dello Sport scrive che l’attaccante del Cagliari ci sta pensando seriamente. E anche l’Italia.

“La possibilità di giocare a fine marzo i playoff con la maglia della Nazionale italiana, e di giocarsi tutto per il Mondiale 2022 stuzzica il capitano e attaccante del Cagliari. Stuzzica ancora di più la moglie Alessandra, palermitana che ieri, lo avrebbe spinto a pensare seriamente a questa eventualità”.

E stuzzica pure la Figc, “che con i suoi legali sta verificando nei dettagli la situazione dell’attaccante brasiliano”.

“La prossima settimana, a meno che il calciatore non abbia già dato un segnale su quel che intende fare, non è escluso che riceva una chiamata da un membro del Club Italia. Che potrebbe essere lo stesso Roberto Mancini. Perché l’idea di testarlo nello stage di fine gennaio e poi eventualmente averlo nel reparto offensivo per i playoff di marzo che stabiliranno se l’Italia andrà in Qatar, non lascia indifferente il ct. Che attende notizie anche sulla possibilità di convocare il difensore della Roma Ibanez, pure lui brasiliano. Ibanez ha passaporto italiano e ha vestito la maglia verde-oro con l’Under 23 nel 2019”.

Tornando a parlare di Joao Pedro, la rosea racconta che pare che abbia già parlato con qualcuno di Casa Italia mentre era in ritiro con il Cagliari.

“Ma le battute in ritiro non sono mancate. Normale che sia così. E lui era molto felice e avrebbe pure scambiato qualche parola con un componente del club Italia passatogli al telefono dal direttore sportivo rossoblù”.