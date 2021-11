Gazzetta: Italia-Svizzera, il Cts dice no all’Olimpico al 100% della capienza

Si resta al 75%, attesi 51mila tifosi. L’aumento dei contagi e la situazione preoccupante del Lazio hanno fermato la deroga

Non ci sarà il pienone di pubblico per Italia-Svizzera, all’Olimpico. Niente deroga, così come invece aveva annunciato il sottosegretario Vezzali. Il Cts ha bocciato la possibilità del 100% dei tifosi sugli spalti: i contagi sono in crescita e la situazione del Lazio preoccupa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Dal Cts è arrivato il no alla deroga richiesta dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali che avrebbe portato il limite della capienza dello stadio Olimpico nella notte di Italia-Svizzera dal 75 al 100%”. “A pesare sulla decisione del Comitato tecnico scientifico è stato il recente rialzo della curva dei contagi, ma anche la particolare situazione del Lazio, tra le regioni al momento più colpite dal Covid. Si è preferito mantenere la prudenza, restando al 75% ed evitando dunque esperimenti”.

È andata meglio al tennis. Per le Atp Finals la Vezzali aveva chiesto una deroga per far salire il limite dal 60 all’80% della capienza. Il Cts l’ha parzialmente accontentata, portandolo al 75%. Ad incidere, in questo caso, spiega la rosea, è stata la tipologia di pubblico. Il quotidiano riporta le parole del presidente Fit, Binaghi:

«Il Cts è finalmente riuscito a fare distinzione tra sport e sport anche per quanto riguarda il pubblico, capendo che il nostro è molto più simile a quello che va al cinema o a teatro, rispetto ai tifosi del calcio o sport simili».