Gazzetta: indisponente la mollezza di Insigne, Chiesa sverna a sinistra come un pensionato in Riviera

Luigi Garlando traccia un giudizio impietoso dell’Italia di Mancini sulla Gazzetta dello Sport, dopo il pareggio di ieri contro l’Irlanda del Nord.

A deludere sono stati quelli più attesi, che con la loro qualità di gioco avrebbero dovuto fare la differenza.

E ancora:

“Insigne ha due occasioni per andare in porta e se le mangia entrambe, tremebondo. Chiesa sverna largo sulla sinistra, come un pensionato in Riviera, estraneo al gioco, anzi, controproducente, perché Mancini gli sbraita in faccia i movimenti che sbaglia. L’Italia era Jorginho che ricamava nel breve e teneva collegati i fili della squadra. Ora, piantato in mezzo a due mediani (Tonali, Barella) è sempre troppo lontano da tutti: Verratti non c’è, Spinazzola neppure e Insigne fa il centravanti. Al posto dell’Italia dell’Europeo, c’è in campo un’altra cosa; giocatori paralizzati dalla paura, con le ragnatele della tensione attorno alle gambe. In due parole: l’Italia era allegria, ora, per un tempo, noia mortale”.