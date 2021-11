Gazzetta: Eriksen torna al lavoro in Danimarca, iniziato leggero programma di riatletizzazione

In Italia non avrebbe potuto farlo, neanche in una palestra, dovendo esibire un certificato medico. L’interista punta il 2022 per tornare in campo, ma non in Serie A

Christian Eriksen non ha alcuna intenzione di lasciare il calcio. Il suo obiettivo è tornare in campo, anche se non in Serie A. La Gazzetta dello Sport racconta che il giocatore dell’Inter è in Danimarca, dove sta riprendendo un leggero programma di riatletizzazione per ricominciare a muoversi.

“La situazione non è di semplice lettura: tutti gli esami relativi all’arresto cardiaco hanno dato esito negativo, nessun problema è stato evidenziato in maniera concreta a spiegare quanto avvenuto al danese. Logico dunque che si proceda con estrema cautela. Tutto va ripetuto costantemente, a distanza da tempo. Alla fine dell’anno saranno passati oltre sei mesi e il quadro sarà più chiaro. Con i medici danesi Eriksen ha già iniziato un leggero programma di riatletizzazione, per non restare del tutto fermo dal punto divista fisico. In Italia, per intendersi, non avrebbe potuto farlo in nessuna struttura che richiede un certificato medico, fosse anche una semplice palestra. Se tutto andrà nella maniera migliore, da inizio 2022 Eriksen potrà cominciare ad aumentare – seppur molto gradualmente – i carichi di lavoro”.

Nel suo futuro potrebbero esserci l’Olanda o la Danimarca, ma è ancora troppo presto per un discorso del genere.