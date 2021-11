Gazzetta: contro il Napoli Inzaghi pensa a Lautaro e Correa titolari con Dzeko pronto a subentrare

Il bosniaco viene da 10 giorni di stop, il tecnico valuta il minutaggio che ha nelle gambe in vista della Champions. I due argentini sarebbero una coppia inedita in un big match

Contro il Napoli, Simone Inzaghi pensa alla coppia di attacco Lautaro-Correa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico dell’Inter ci ha lavorato ieri ad Appiano. Ragiona sul minutaggio nelle gambe di Dzeko.

“Chiamatela possibilità, tentazione, per certi versi curiosità. Di sicuro è una valutazione: con il Napoli a partire titolari potrebbero essere Lautaro e Correa, con il bosniaco in panchina pronto a subentrare. È una traccia di lavoro, una possibilità concreta che esiste – è bene chiarire — solo perché mercoledì in calendario c’è Inter-Shakhtar, una partita che per la società nerazzurra vale soldi, oltre che prestigio. Inzaghi sfrutterà sia l’allenamento di oggi sia quello di domani per farsi un’idea approfondita”.

Dzeko è fermo da dieci giorni, ha saltato gli impegni con la Nazionale. Prima del rientro in gruppo di ieri ha effettuato solo un paio di allenamenti individuali.

“È tecnicamente recuperato, non è di questo che si discute, non è in ballo un discorso di convocazione. La valutazione di Inzaghi è esclusivamente sul minutaggio che Dzeko ha nelle gambe. Il dubbio allora è: meglio farlo partire subito, per poi spendere una sostituzione a tempo debito, oppure tenerlo come carta di riserva per il secondo tempo?”.

In Nazionale i due argentini non hanno giocato troppo: 100 minuti il Toro, 80 il Tucu. Insieme, Lautaro e Correa hanno giocato dall’inizio solo due volte in questa stagione. Sarebbe un inedito a livello di big match.