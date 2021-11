Fonzie mette all’asta il mitico giubbotto di pelle: base d’asta 40.000 dollari

L’8 gennaio a Los Angeles verrà battuto assieme ad una collezione di memorabilia di Henry Winkler, l’iconico Arthur Fonzarelli di Happy Days

Fonzie mette all’asta la mitica giacca di pelle. L’8 gennaio a Los Angeles verrà battuto assieme ad una collezione di memorabilia di Henry Winkler, l’iconico Arthur Fonzarelli di Happy Days. Ne scrive oggi Il Messaggero.

Winkler ha 72 anni e dice collezionista quasi patologico. Il giubbotto di Fonzie è uno degli oggetti più famosi della televisione mondiale. Nella serie non se ne privava mai, e a nessuno permetteva di toccarlo.

“Per decenni ho accumulato cimeli che provenivano dal set – spiega l’attore, che racconta che il giubbotto come anche gli stivali erano dimenticati in un garage, ritrovati da Garry Marshall, l’ideatore della serie. Prodotto in sei copie, una era stata venduta al Museo Smithsonian di Washington, una distrutta in scena, e un’altra resta nell’armadio di Winkler.

La base d’asta è fissata a 40.000 dollari, ma dovrebbe essere battuta almeno al doppio. Buona parte dei proventi andranno a finanziare un’associazione umanitaria fondata dalla figlia dell’attore a favore delle famiglie di migranti separate alla frontiera Usa.