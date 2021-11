Fabregas e Marchisio presentano Conte: “La parola chiave è soffrire”

Antonio Conte è diventato il nuovo allenatore del Tottenham negli scorsi giorni. Il Times ha intervistato Cesc Fabregas, oggi al Monaco, e Claudio Marchisio, che invece si è ritirato: entrambi sono stati allenati da Conte, rispettivamente al Chelsea e alla Juventus.

Un estratto delle parole di Fabregas.

Soffrire. Conte lo dice sempre: “Bisogna essere pronti a soffrire”. Voleva essere sicuro che ci saremmo allenati così duramente, anche quelle volte in cui pensi che non arriveresti a soffrire alla fine della seduta. È molto dura, pretende molto. Se vuoi performare con lui, devi respirare calcio, viverlo 24 ore su 24, allenarti pronto a consumare energie in situazioni in cui pensavi che non fosse possibile. Gioca bene per Conte, lavora per lui e se lo fai a modo tuo non rientrerai nei suoi piani. È una brava persona.