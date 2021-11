De Rossi: “Jorginho è imprescindibile, anche Totti in un anno sbagliò 3-4 rigori”

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma ex membro dello staff di Roberto Mancini in Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Cambiare il rigorista? Non lo so, ci penserà Mancini a gestire il tutto in maniera impeccabile. Jorginho è imprescindibile, gli ultimi rigori non sono andati bene ma sono cose che si sistemano all’interno dello spogliatoio. Totti in un anno ne sbagliò tre-quattro, i rigoristi vanno sopra queste cose.

A questa squadra non servono consigli: a Wembley, contro sessantamila tifosi inglesi indemoniati, è andata sotto e ha fatto la sua partita. Quanto a rigori non è un momento semplice, ma lunedì gli azzurri scenderanno in campo per vincere la partita. Ho grande fiducia, perché ho avuto il privilegio di vivere questo gruppo da dentro.