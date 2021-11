De Bruyne: «Guardiola ha annullato la seduta tattica prima dello United, ha detto che non c’era bisogno»

“Prima dello United, Pep ha detto: ‘Non so come giocheranno. E abbiamo smesso di allenarci dopo 10 minuti”

“Prima dello United, Pep ha detto: ‘Non sappiamo come giocheranno. Vedremo’. E abbiamo smesso di allenarci dopo circa 10 minuti”. Kevin De Bruyne ha raccontato la non-preparazione del derby al podcast olandese Mid Mid. Una cosa abbastanza inconsueta per il tecnico del City, ha detto il centrocampista. Ma – dice – non è la prima volta: fa così contro le squadre che non hanno una tattica particolarmente brillante, o che giocano uomo contro uomo.

“Il giorno prima di una partita di solito ci alleniamo tatticamente, in base a come gioca l’avversario. Spesso Pep sa come giocherà l’avversario. Questa volta non lo sapeva, quindi non sapeva cosa fare. Abbiamo fatto quello che facciamo sempre, ma non sapeva in anticipo se avrebbero giocato con cinque dietro, con quattro, con un diamante in mezzo o con tre davanti”.

E’ finita che il City ha dominato la partita. Vincendo in scioltezza 2-0.