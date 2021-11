Dal Regno Unito: Gattuso può tornare ai Rangers da allenatore

Dopo la fine del rapporto col Napoli e la burrascosa estate tra la lite con Commisso e la rivolta dei tifosi del Tottenham Gattuso potrebbe tornare in panchina. In Scozia, ai Rangers.

Sarebbe Gennaro Gattuso il tecnico individuato dai Rangers di Glasgow per sostituire Steven Gerrard, che è subentrato in corsa sulla panchina dell’Aston Villa. Lo riferiscono diversi media britannici, citando «fonti vicinissime» all’ex tecnico di Milan e Napoli.

Si tratterebbe di un romantico ritorno, orchestrato dal suo potente procuratore Jorge Mendes. Gattuso ha infatti giocato nei Rangers nella stagione 97-98 quando aveva diciannove anni.

Dopo la fine del rapporto col Napoli e una burrascosa estate fra la lite con Commisso e la rivolta dei tifosi del Tottenham (che si opposero al suo ingaggio) Gattuso sarebbe quindi in procinto di tornare in panchina. In Scozia.