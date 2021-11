Dal campo retrattile ai 5 ristoranti panoramici, ecco il nuovo Santiago Bernabeu (VIDEO)

Marca: “Un gioiello che segna un prima e un dopo per il club e Madrid”. Ma servirà un ulteriore indebitamento per finirlo

Come si costruisce uno stadio di calcio nel 2021, istruzioni. Mentre in Italia ci si accartoccia in dibattiti infiniti (a Roma ci hanno rinunciato, a Milano sono ancora alla fase embrionale, quella più burocratica), a Madrid è quasi pronto il nuovo Santiago Bernabeu. Il restyling consegnerà al Real Madrid un vero gioiello multifunzionale, con delle chicche supertecnologiche, come il campo “retrattile”: il terreno di gioco scomparirà a richiesta, per lasciare spazio all’organizzazione di altri eventi.

Un video del club mostra perfettamente il funzionamento del meccanismo con cui verranno raccolti ciascuna delle “strisce” d’erba, e di come si sistemeranno automaticamente in una sorta di “grotta” costruita al lato del campo di gioco.

La grotta, profonda circa 35 metri, ospiterà le porzioni di campo una sopra l’altra. Ogni pedana è ancorata in un impianto che prevede ventilazione, aria condizionata, sistema di irrigazione, camminamenti laterali di manutenzione, illuminazione a led, telecamere di controllo e trattamento ultravioletto.

Nella parte sottostante dell’impianto sono “nascosti” anche un campo da basket, uno da tennis e uno per il football americano. Lo stadio avrà cinque ristoranti affacciati sul campo, che saranno in servizio tutti i giorni.

“Il nuovo Bernabéu – scrive Marca – è un’opera di ingegneria nel cuore di Madrid che segnerà un prima e un dopo per il club e per la città”.

Un’opera portentosa, per la quale – scrive As – il Real Madrid chiederà ai suoi soci di autorizzare l’aumento del debito per “finanziare opere inizialmente non incluse nella ristrutturazione“. La questione sarà posta ai voti nell’Assemblea Generale Straordinaria che si terrà al termine dell’Assemblea Ordinaria, sabato 20 novembre.