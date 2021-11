Corsport: Zielinski non è e non sarà mai un leader

Zielinski. A proposito della sconfitta del Napoli in Europa League a Mosca, contro lo Spartak, il condirettore del Corsport Alessandro barbano scrive:

Zielinski non è, e a questo punto non sarà mai, il leader che si mette i compagni sulle spalle e li porta in salvo. Anche quando, come ieri, guida il gioco, il polacco è capace di fallire due gol: il primo, in verità, più per merito del bravo portiere russo, che alza il pugno destro sul suo bolide; il secondo per quella intermittenza di concentrazione che insinua temporanei black-out nella coordinazione di un centrocampista tecnicamente attrezzato, facendogli spedire in cielo un invitante assist di Di Lorenzo nel cuore dell’area di rigore.