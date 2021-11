CorSport: l’allenamento di oggi dirà se Insigne potrà giocare contro il Legia

L’allenamento del Napoli di oggi sarà fondamentale per capire se contro il Legia Varsavia Spalletti potrà impiegare o meno Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport scrive:

“La resa di Salerno è stata per così dire ‘strategica’, non c’era alcun motivo per forzare, e ci sta che la trasferta in Europa League venga assecondata per restare in gruppo, per ‘provare’, per prendersi qualche spezzone o anche no o persino tutta la partita”.

“Il test più serio rimane il campo e l’allenamento di oggi indispensabile per accogliere ulteriori informazioni, stavolta decisive”.