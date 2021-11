CorSport: Italia-Svizzera, Belotti in vantaggio su Insigne falso nueve

Le soluzioni per l’assenza di Immobile sono due, ma il Gallo è in vantaggio su Lorenzo, che agirebbe con Chiesa e uno tra Berardi e Berardeschi

Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per Italia-Svizzera, in programma domani. Una partita importantissima a cui l’Italia arriva con tanti infortunati. In difesa le scelte di Mancini dovrebbero essere chiare: Donnarumma tra i pali e davanti a lui Bonucci, Acerbi, Di Lorenzo, Emerson Palmieri. Per quanto riguarda l’attacco, invece, le soluzioni per colmare l’assenza di Immobile sono due: Belotti o Insigne falso nueve, con Chiesa e uno tra Berardi e Bernardeschi. Un’idea che intriga Mancini.

“La prima riguarda Belotti (39 presenze, 12 gol, ultimo a San Marino, a maggio) in risalita e in questo momento favorito per ritrovare spazio da Titolare dopo Italia-Galles dello scorso giugno”.

La seconda è Insigne falso nueve.

“L’alternativa riguarda l’impiego di Insigne come falso nove, con Chiesa e uno tra Berardi e Bernardeschi. Un’opzione riproposta dal primo minuto solo una volta, dopo gli esperimenti dell’ottobre 2018 contro Ucraina e Polonia: un mese fa a San Siro contro la Spagna nella semifinale della Final Four di Nations League, costata cara nel primo tempo agli azzurri”.

Nonostante la sconfitta, Mancini non ha abbandonato del tutto l’idea “che pure lo intriga”.