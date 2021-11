CorSport: Immobile punta la Juve, ma i rischi sono alti

Ieri il bomber della Lazio ha dichiarato che sta provando a recuperare, ma per il suo infortunio sono richiesti 15-20 giorni e lui non li ha ancora raggiunti

Ieri Ciro Immobile ha dichiarato che proverà ad essere in campo contro la Juventus, nel weekend. Lo ha detto a margine della presentazione della partita benefica voluta dal Papa.

Finora il bomber della Lazio si era allenato soltanto in vista del Napoli, ora invece pare intenzionato a provare l’anticipo. Il Corriere dello Sport scrive che oggi sarà sottoposto a nuovi controlli: domenica l’edema al polpaccio sembrava essersi ridotto.

“Gli esami in programma oggi, svolti 72 ore dopo i precedenti, non possono che avere uno scopo: provare a capire se Immobile può davvero farcela contro la Juve. Ma un conto è riuscirci, un altro è escludere rischi, anche grossi. Ciro è fermo da dieci giorni e per una lesione di primo grado ne occorrono 15-20 per tornare in campo. Ecco perché è difficile ipotizzare la sua presenza in campo sabato, da sempre esclusa. Eppure, stando alle sue parole, una minima incredibile speranza ci sarebbe”.

“Immobile sarebbe disposto a rischiare, ma qui entrano in gioco altri ragionamenti, più coscienziosi. Dopo la Juve, senza contare l’impegno europeo di Mosca del 25 novembre, la Lazio dovrà giocare a Napoli, da qui a Natale disputerà 9 partite”.