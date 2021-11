Corsport: contro il Verona giocheranno Rrahmani e Juan Jesus coppia centrale

In Europa League contro il Legia ci sarà Koulibaly squalificato in campionato. Ghoulam non c’è in lista Uefa, Di Lorenzo ancora in campo a meno di non voler provare Zanoli

Domenica contro il Verona non ci saranno né Koulibaly squalificato né Manolas infortunato. E quindi la coppia centrale sarà composta da Rrahmani punto fermo di questo inizio di stagione e Juan Jesus acquistato in estate proprio per ricoprire la casella di quarto difensore centrale con licenza di giocare anche a sinistra. È infortunato anche Malcuit il che rende problematico l’eventuale spostamento al centro di Di Lorenzo. In Europa League non potrà giocare Ghoulam che non è in lista Uefa e quindi dovrebbero esserci gli straordinari per Di Lorenzo a meno di non voler provare Zanoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano:

Per domare un Cholito scatenato, quello dei tre gol di Firenze (del 2018), quello dei quattro gol alla Lazio, della doppietta alla Juventus, i recentissimi exploit, non ci sarà il K2 – né Manolas, né Malcuit eventualmente per pensare di avere la scelta Di Lorenzo centrale come possibile alternativa estrema – e quindi Juan Jesus, che il Napoli ha voluto proprio per questo, aiuterà a fronteggiare il pericolo: ha giocato da titolare contro il Legia, all’andata, e quella volta per andare a colmare il vuoto lasciato dallo squalificato Mario Rui; in mezzo ci sta meglio, sarà come tornare alle origini. La preoccupazione è nella «sofferenza» degli altri: Di Lorenzo non si è mai fermato, neanche un minuto, e Rrahmani anche, è uscito solo all’andata di Europa League.