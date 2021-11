CorMez: Spalletti è il vero leader calmo, è diventato il collante delle diverse anime dello spogliatoio

Sul Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava tesse l’elogio del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Ieri il Napoli è riuscito a vincere sul Legia, su un campo difficile, senza Osimhen, Insigne e Mario Rui, dominando.

“è un capolavoro di Luciano Spalletti. L’uomo che non si avvilisce mai, che non si piange addosso. Che non fa drammi se per una trasferta così complicata (e delicata) in cui il Napoli è «condannato» a vincere se vuole alimentare ambizioni in Europa, non ha l’artiglieria pesante. Anzi, quasi se ne disinteressa. Sorride, invece, furbo. E predica: «Stiamo bene anche così». Eccolo, l’uomo di tutti e di nessuno. Il vero leader calmo, l’aziendalista (ma fino a un certo punto) che ha a cuore il bene della squadra, mai quello del singolo. Piuttosto coltiva il singolo, grande o piccolo che sia, per integrarlo al gruppo. Spalletti è la forza a cui questa squadra si è aggrappata per essere finalmente consapevole, per avere un pensiero unico che viaggia in più direzioni”.