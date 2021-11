Come si dice “zona Cesarini” in spagnolo? La Liga si decide sempre di più oltre il 90′

Sono già venticinque le partite decise da un gol oltre il novantesimo, un record mai visto in Europa

Come si dice “zona Cesarini” in spagnolo? In Spagna ormai va di moda il calcio last-minute. Sono già venticinque le partite decise da un gol oltre il novantesimo, dal pareggio alla vittoria o viceversa, o dalla vittoria alla sconfitta. Il 19,8% dei 126 match giocati nella Lia. Lo scrive El Pais, che segnala questo fenomeno statisticamente unico in Europa.

La scorsa stagione è successo “solo” in 21 partite su 380, e la precedente in 20 su 380. In proporzione, quattro volte meno. La differenza con gli altri maggiori campionati europei, poi, è enorme, scrive El Pais. Ad esempio rispetto alla Premier, dove le partite durano in media solo 37 secondi in meno ma si gioca quasi due minuti effettivi in più il “recupero” non scatena le stesse rivoluzioni. Solo nove delle 110 partite di quest’anno hanno cambiato segno dopo il novantesimo: l’8,1%. In Italia la percentuale della “zona Cesarini” è del 10%, in Germania del 5% e in Francia del 10,8%.

“La Liga sembra aver colonizzato un lembo situato al di là della famosa zona Cesarini, quei momenti finali delle partite intitolate nel 1931 al calciatore della Juventus Renato Cesarini, marcatore regolare dell’ultimo minuto”.

Nel momento decisivo della scorsa stagione, quando ci si giocava lo scudetto, Simeone la ribattezzò “zona Suarez”.