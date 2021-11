Clamorosa indiscrezione della BBC: Pochettino può andare allo United da subito

All’attuale tecnico del Psg, abituato ad una gestione manageriale, starebbe stretto il ruolo esclusivamente «di campo» che ricopre a Parigi. Da qui l’apertura al Manchester United.

Mauricio Pochettino non avrebbe chiuso all’ipotesi di lasciare a stagione in corso il Psg per il Manchester United. Lo riferisce la BBC.

L’allenatore argentino è da sempre tenuto in grande considerazione dalle parti dell’Old Trafford, ma c’era la netta sensazione che fosse difficile portarlo lontano dalla Parigi delle stelle a stagione in corso.

E invece a Pochettino – abituato al Tottenham ad una gestione «manageriale» del club che allena – starebbe stretto il ruolo esclusivamente «di campo» che ricopre al Psg, con Leonardo che gestisce invece tutte le vicende dal respiro più ampio. E che decide e ha deciso anche di tutte le questioni inerenti alla costruzione della rosa, che Pochettino ritiene – sempre secondo la BBC – ricca di superstar ma sostanzialmente sbilanciata. Con troppi terzini sinistri, con due portieri titolari che è complicato gestire. Pare che lo stesso acquisto di Donnarumma fosse considerato, da Pochettino, superfluo. A Parigi, tra l’altro, Mauricio vive in un albergo, con la sua famiglia che è rimasta a Londra. Non sarebbe comunque questo il punto: raggiungere Londra è tanto agevole da Parigi quanto da Manchester.

La questione, quindi, è tutt’altro che scontata, e Pochettino starebbe valutando seriamente – d’altronde non ha mai nascosto questo desiderio – il ritorno in Premier. Lo United si sarebbe messo alla ricerca di un allenatore «ad interim» (Laurent Blanc l’ipotesi più accreditata al momento), ma la potenziale disponibilità di Pochettino potrebbe cambiare le cose.

L’ex allenatore di Tottenham e Southampton è alla guida del PSG da 10 mesi. Nella scorsa stagione non ha vinto la Ligue 1 per la seconda volta in dieci anni e la cosa ha generato non poche polemiche. In questa stagione, però, il Psg sta amministrando agevolmente il campionato con 11 punti di vantaggio sulla seconda dopo 14 partite. Ed è secondo nel girone di Champions un punto dietro il Manchester City. Ironia della sorte, proprio questa settimana Pochettino sarà a Manchester per la sfida di Champions con i ragazzi di Pep.

Alla riluttanza nel forzare una mossa a metà stagione dunque si va via via sostituendo nelle ultime ore l’idea che un passaggio allo United potrebbe essere conveniente per entrambe le parti, dal momento che i proprietari qatarioti del PSG sono notoriamente estimatori di Zinedine Zidane, l’ex allenatore del Real Madrid, che è attualmente libero ed in attesa di una chiamata e che potrebbe essere interessato al ritorno in patria.

Certo, ci sono altre possibilità anche per lo United. Ten Hag dell’Ajax e Rodgers del Leicester sono più che semplici idee, ma è complicato che si muovano dai loro club a stagione in corso.