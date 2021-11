Capello: «i rigorini sono figli delle sceneggiate dei calciatori, cadono come se gli avessero sparato»

Il Corriere della Sera intervista Fabio Capello che parla del Napoli ma anche del comportamento dei calciatori italiani che inducono gli arbitri a fischiare tanti rigorini.

Sui rigorini:

«Perché i giocatori si buttano per terra, urlano come se gli avessero sparato e vengono premiati. Io sono per la sportività e secondo me la Var va usata per punire chi fa sceneggiate. Va utilizzata per sanzionare quei giocatori che si mettono le mani in faccia e non vengono neppure sfiorati, chi si rotola e non è toccato: in questo modo ci sarebbero molte meno sceneggiate»