Campania, il bollettino Covid: in risalita i contagi, oggi 814

Il tasso in crescita rispetto a ieri, oggi al 2,9% ma situazione ancora sotto controllo negli ospedali

La Campania ha diffuso il consueto bollettino d’aggiornamento sulla situazione relativa al Covid-19.

814 i contagi di oggi, in netta risalita rispetto ai 493 di ieri, peraltro su 27.325 tamponi (circa 2.000 in meno di ieri). Il tasso è dunque salito al 2,9%.

Resta sotto controllo però la situazione negli ospedali: due ricoverati in più in terapia intensiva (oggi 20, ieri 18), due ricoverati in più anche nei reparti ordinari.

Si registrano, purtroppo, quattro nuovi deceduti, di cui tre nelle ultime 48 ore.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 814

Test: 27.325 Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 283 I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html Napoli, 10 novembre 2021