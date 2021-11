Campania, il bollettino: 1110 positivi e 8 decessi. Il tasso sale al 3,5%

I test effettuati sono 32.134. In terapia intensiva si libera un posto (ieri i posti letto occupati erano 22, oggi sono 21), mentre i ricoveri in degenza aumentano di 7 unità

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia. I positivi del giorno sono 1.110, calcolati su 32.134 test. Il tasso è al 3,5%, dunque torna a salire dopo un giorno di tregua ( ieri era al 2,2% ). Alto anche il numero dei decessi: 8.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, in terapia intensiva si libera un posto (ieri i posti letto occupati erano 22, oggi sono 21), mentre aumentano i ricoveri in degenza: dai 302 di ieri ai 309 di oggi.