Bonucci: «Non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Capita a tutti di sbagliare un rigore»

«Agli Europei un rigore di Jorginho ci ha portato in finale. In Irlanda del Nord giocheremo per vincere, com’è nella nostra mentalità»

Bonucci si schiera in difesa di Jorginho che ha sbagliato il rigore al 90esimo di Italia-Svizzera.

Prosegue Bonucci:

Nel primo tempo abbiamo giocato un po’ sotto ritmo nella gestione della palla, nel secondo invece abbiamo giocato come sappiamo. In Irlanda giocheremo per vincere, com’è nella nostra mentalità. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia, dobbiamo fare il nostro gioco, senza fretta. Stasera abbiamo controllato bene, in tutto abbiamo subito due tiri in porta forse ma su uno siamo stati poco cattivi.