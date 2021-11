Bonucci: “Le polemiche sugli infortuni sono frivole e mancano di rispetto all’essere umano”

Il difensore della Nazionale in conferenza: “Ci hanno fatto sorridere questi discorsi. Io non mi sono mai tirato indietro”

Leonardo Bonucci, difensore della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Svizzera.

Ho respirato sensazioni positive in questi giorni, c’è equilibrio com’è sempre stato da quando è arrivato Mancini. Le polemiche sugli infortuni non le abbiamo commentate, ci hanno fatto sorridere. Sabato ero affaticato, Allegri ha preferito far giocare Rugani e ha fatto bene. Sono polemiche frivole, che mancano di rispetto all’essere umano. Vogliamo sempre vincere, col club e in Nazionale e non mi sono mai tirato indietro.

Il pubblico ci darà un contributo importante, speriamo di festeggiare insieme dopo la partita. L’esperienza del 2017 ti resta dentro come ogni cosa che ti lascia il segno. Siamo pronti a fare una grande prestazione, poi lunedì chiuderemo il discorso.