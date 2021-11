Balotelli, “convocato” dai social: «Se Mancini mi chiama torno a piedi dalla Turchia»

«Se sto bene perché non dovrebbe convocarmi? Se dovessi tornare in Italia mi piacerebbe giocare nel Napoli»

“ Se sapessi oggi di essere convocato per gli spareggi di marzo, partirei a piedi dalla Turchia “, ha raccontato al canale Twitch di Ocw Sports. “Sono sempre stato pronto ad andare in Nazionale, dopo gli ultimi due anni e mezzo sto bene. Per me sarebbe un sogno vestire la maglia, azzurra, come è sempre stato. Mancini non mi ha chiamato perché lui conosce il mio potenziale e non sono ancora a quel livello. Ora ho fino a marzo per arrivare al top della condizione”.

Ad un certo punto, complice la qualificazione (per ora) mancata ai prossimi Mondiali, i social hanno cominciato ri-pompare polemicamente la convocazione in Nazionale di Mario Balotelli. Che nel frattempo è in esilio in Turchia, all’Adana Demirspor allenata da Montella. E lui, investito di nuova attenzione dall’Italia, s’è rimesso a disposizione:

“Con Mancini ho un ottimo rapporto, da sempre. Lui mi ha serenamente detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Se l’ho sentito ultimamente? Sì. Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?“.

Va pure oltre, ipotizzando eventuali impieghi tattici:

Immobile è un bomber e in Nazionale è un attaccante che serve tanto alla squadra. Fa tanto lavoro sporco e in più fa gol. Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi anche con Ciro. Posso giocare bene con tutti”.

“In quale squadra vorrei giocare? Se dovessi tornare in Italia l’ho sempre detto, mi piacerebbe giocare a Napoli. Negli anni passati ci sono state anche trattative, ma non sono mai andate a buon fine”.