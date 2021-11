Addio a Frank Williams un gigante della Formula Uno. Le accuse e il silenzio sulla morte di Senna

Ha vinto sedici titoli mondiali, sette piloti e nove costruttori. È stato il fondatore e l’anima della Williams. È morto a 79 anni

Addio a Frank Williams. Se ne va, a 79, un gigante della Fortmula Uno. Lo annuncia la scuderia con una nota:

È con grande tristezza che, a nome della famiglia Williams, il team conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal della Williams Racing.

Tra il 1980 ed il 1997, la squadra ha vinto 16 titoli mondiali, sette piloti e nove costruttori.

Fondò la Williams Racing Cars nel 1966 e nel 77 creò la Williams Grand Prix Engineering che ancora milita in F1. Ne è stato il capo indiscusso fino al 2020.

Non ha mai detto nulla sulla morte di Senna avvenuta a bordo di una Williams. È sempre stato inseguito da feroci accuse sul tragico incidente del primo maggio 94. Non ha mai detto nulla. Per lui fu un grandissimo dolore.

Il Ceo e Team Principal della Williams, Jost Capito:

Il team Williams Racing è rattristato dalla scomparsa del nostro fondatore Sir Frank Williams. Sir Frank era una leggenda e un’icona del nostro sport. La sua scomparsa segna la fine di un’era per la nostra squadra e per lo sport della Formula 1. Era unico nel suo genere e un vero pioniere. Nonostante le notevoli avversità nella sua vita, ha guidato la nostra squadra a vincere sedici titoli rendendoci una delle squadre di maggior successo nella storia di questo sport. I suoi valori, tra cui integrità, lavoro di squadra e una fiera indipendenza e determinazione, rimangono l’etica centrale della nostra squadra e la sua eredità, così come il nome della famiglia Williams sotto il quale corriamo con orgoglio.