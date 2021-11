Abraham racconta Mourinho: «Mi dice di spaventare i difensori, di non essere gentile»

Al Telegraph: «Non mi aspettavo che fosse così dura. In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, in Italia sto imparando a difendere. Mi servirà»

Tammy Abraham racconta José Mourinho. Al Telegraph. Il centravanti inglese della Roma parla dei suoi primi mesi in Italia e del suo rapporto con l’allenatore portoghese.

«Devi essere un mostro», mi ha detto.

«Mi ha detto che ero un giocatore troppo gentile e che invece dovevo mostrare più aggressività in campo. Non si può essere sempre gentili. Hai bisogno di quel personaggio, hai bisogno di quell’atteggiamento per spaventare i difensori e penso che sia un concetto che sto imparando».

Il Telegraph ai calciatori inglesi che hanno avuto esperienze in Italia definito il campionato più difficile per chi deve fare gol: da Jimmy Greaves a Luther Blissett fino a Trevor Francis. Il quotidiano cita Bonucci e Chiellini e parla in termini positivi dei suoi cinque gol in 17 presenze. Se sapessero che in Italia Abraham è sotto processo…

“Non mi aspettavo che fosse così dura. In Italia i giocatori sono molto intelligenti e difendere è molto importante nel modo di giocare italiano. Per me si tratta di abituare una cosa cui non ero abituato. In Inghilterra siamo attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Per me si tratta di imparare l’altra faccia della moneta. Calciatori come Lukaku sono andati all’estero e sono tornati in Inghilterra più completi, ora tocca a me.”