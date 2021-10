Un tifoso del Liverpool ha sputato alla panchina del City. «Lo prenderemo»

E’ stata presentata una denuncia ufficiale, il Liverpool indaga. Guardiola: “So che il Liverpool prenderà provvedimenti”

Un tifoso del Liverpool ha sputato alla panchina del City, al termine della spettacolare sfida tra le due big della Premier. E’ stata presentata una denuncia ufficiale. E la cosa – lo sputo – viene trattata come usa in Inghilterra ormai per le “intemperanze” del pubblico: molto seriamente. In epoca Covid, poi, sputare è un vero e proprio reato contro la persona.

C’erano telecamere dappertutto. Il Liverpool ha già detto che indagherà. Pep Guardiola ha confermato l’accaduto, di essere a conoscenza della situazione e si è detto fiducioso che saranno prese le misure appropriate:

“Non l’ho visto, ma sono abbastanza sicuro che il Liverpool prenderà misure contro questo ragazzo. Il Liverpool è più grande di questa persona. Il Liverpool nella sua storia contribuisce a migliorare lo sport”.

L’identificazione e la punizione dovrebbero essere rapide, scrive il Telegraph.