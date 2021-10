Tebas: “Se il Barcellona avesse dato l’ok ai fondi, avrebbe tenuto Messi. Invece si è fatto convincere dal Real”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione El Partitazo in onda su Cope.

Se il Barcellona avesse firmato l’accordo con CVC, avrebbe potuto tenere Messi. A luglio avevamo un accordo con Laporta, era stato lui a chiamarmi dicendomi di accelerare l’ingresso del fondo perché Messi si stava innervosendo. Il presidente del Barça ha poi fatto marcia indietro e sono convinto che sia stata una decisione presa a causa della bocciatura di Florentino Perez.

Non ho niente contro Laporta e il Barcellona, la differenza tra loro e Florentino e il Real è profonda. I catalani non ne fanno una questione ideologica mentre Perez ha torto su come pensa di cambiare la Liga.