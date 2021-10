Superlega, la serie. E’ partita la corsa al documentario “sulle 48 ore che sconvolsero il calcio”

Il Daily Mail: si è già mossa Sky che ha incaricato la società di produzione Fulwell 73, il primo dovrebbe uscire ad inizio 2022

Superlega, la serie. Come Gomorra, o Suburra. Si stanno muovendo le più importanti case di produzione per accaparrarsi il primo documentario sulle “48 ore che sconvolsero il calcio”: una docuserie a puntate, in stile Netflix.

Lo scrive il Daily Mail, secondo cui alcuni dei più importanti documentaristi del settore hanno avviato le prime indagini sulla lega separatista. Gli organi di governo competenti, tra cui UEFA e FIFA, sono stati contattati per concedere interviste chiave, con le figure di spicco. “Il presidente Uefa Aleksander Ceferin è stato avvicinato da almeno una società di produzione. È probabile che siano state contattate anche la FA e la Premier League”. E così anche Infantino e Agnelli.

La società di produzione Fulwell 73 è stata incaricata da Sky di realizzare un documentario di 90 minuti. Si sperava che la produzione terminasse entro la fine del 2021, ma ora è prevista per l’inizio del prossimo anno. Ma almeno un’altra azienda sta cercando di produrre un documentario in più parti.