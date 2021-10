Strigliata Lotito alla Lazio: a muso duro nello spogliatoio dopo il crollo a Bologna

“Furia Lotito” scrive il Corriere dello Sport. Il quotidiano racconta che a Formello

il presidente si è presentato nello spogliatoio della Lazio nonostante l’assenza dei nazionali Milinkovic, Marusic, Hysaj, Acerbi, Strakosha, Akpa Akpro, Muriqi e Raul Moro. Erano presenti il diesse Tare e Sarri. Lotito si è rivolto ai giocatori frontalmente, ha contestato l’atteggiamento molle di Bologna, ha chiesto massimo impegno e massimo coinvolgimento nel progetto sarrista.

Non accetta bastian contrari, velleitarismi, personalismi, instabilità di spogliatoio e di campo. Lotito si sarà sicuramente insospettito ascoltando le parole di Sarri pronunciate domenica a Bologna. «Forse è un problema che abbiamo nello spogliatoio, legato a personaggi influenti», l’accusa lanciata dal tecnico dopo il confronto avuto con la squadra. Lotito è il primo a voler capire cosa brontola sotto la crosta dello spogliatoio della Lazio.

Lotito, in attesa di una reazione, negherà benevolenze e indulgenze. Cogliendo la palla al balzo ha congelato i rinnovi rimasti in ballo. In scadenza nel 2022 restano Luiz Felipe, Marusic, Strakosha, Patric e Reina (ma il suo contratto si rinnoverà automaticamente in caso di Europa League)