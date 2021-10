Spalletti pensa a Roma: Napoli in Europa League senza Osimhen più cinque

Corsport: per la partita di domani contro il Legia turno di riposo a Victor, Fabian, Ospina, Politano, resta in dubbio Zielinski e Mario Rui è squalificato

Turn over abbondante per Spalletti in Europa League. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per Napoli-Legia di domani, il tecnico dovrebbe concedere un turno di riposo a Osimhen, Fabian, Ospina, Politano, resta in dubbio Zielinski e Mario Rui è squalificato.

E via con una metamorfosi che coinvolgerà anche il totem dell’attacco, sì: Osimhen comincerà a guardarla in borghese, in panchina proprio com’è accaduto con lo Spartak, e al suo posto ci sarà Petagna. E ancora: Zielinski non è al meglio e giocherà Elmas. Proprio come Meret e Demme. E poi Zanoli, la grande sorpresa: lui a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui e non Juan Jesus. Lui, Alessandro, uno degli Spalletti boys di Dimaro.

Questa dovrebbe essere la formazione titolare.