Spalletti: «Mi dispiace molto per Lozano, avrei reagito come lui»

Conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Come spiega tutte le difficoltà che vi ha creato il Torino?

Sulla gara contro la Roma:

Osimhen è il leader di questa squadra?

«E’ un calciatore fortissimo. Oltre al gol ha fatto cose importanti ed ha dimostrato crescita, riuscendo anche a far salire la squadra e giocare con il compagno in sostegno. Per noi è importantissimo, specialmente contro squadre che giocano come il Torino in modo feroce. Quando giochi sulla terza linea è sempre una palla buttata, ma noi abbiamo Victor. Noi di leader ne abbiamo tantissimi, anche di quelli silenziosi, perché con un solo leader non si va da nessuna parte. Ad esempio Lozano ha fatto ciò che doveva fare, poi loro hanno cambiato atteggiamento e per questo l’ho tirato fuori. Mi dispiace molto, io avrei reagito come lui, ma credo che abbia capito e negli spogliatoi si è complimentato con i compagni»