Sky: la proprietà araba del Newcastle vuole Brendan Rodgers come allenatore

Il tecnico del Leicester è il profilo preferito per il nuovo corso del club inglese, ma ha una clausola rescissoria da 16 milioni

Il Newcastle sta per cominciare una nuova era, dopo che il fondo statale arabo ha rilevato l’80% delle quote del club. La nuova proprietà ha individuato in Brendan Rodgers il tecnico a cui affidare la squadra, stando a quanto riporta Sky Sport.

Tuttavia, al Leicester dovranno essere versati 16 milioni per liberare l’allenatore, come previsto dalla clausola rescissoria presente nel contratto in essere.