Serie A, da novembre Dazn passerà allo stream Full HD (ma non tutte le connessioni possono supportarlo)

Lo scrive DDAY.it. Sarà un pieno 1080p, quindi migliore del 1080i diffuso da Sky. L’iniziativa è stata presentata anche all’assemblea di Lega

Secondo quanto scrive il sito DDAY.it, Dazn starebbe per passare alla “Fase 2”, ovvero ad un miglioramento qualitativo delle immagini trasmesse, con l’aumento della risoluzione di messa in onda. In pratica, l’emittente è pronta a passare al Full HD, che andrà ad affiancarsi agli altri profili streaming disponibili.

“Fino ad ora la miglior qualità diffusa da DAZN era infatti un 720p da 6,6 mbit/sec, risoluzione che segnava un passo indietro rispetto alla diffusione della Serie A via satellite disponibile fino alla scorsa stagione. Se non emergeranno problemi di ordine tecnico, il miglioramento interverrà nella seconda metà di novembre (probabilmente dalla giornata di Serie A del 20-22 novembre, subito dopo la pausa); ma non si esclude che tutto possa slittare alla giornata successiva, quella del 26-28 novembre. Lo stream Full HD sarà un pieno 1080p, quindi migliore sulla carta del 1080i diffuso da Sky”.

Dazn ha presentato l’iniziativa all’assemblea di Lega Serie A e all’Agcom. Secondo DDAY, Dazn stima che l’attivazione del nuovo profilo a 1080p possa comportare solo un moderato aumento del traffico (tra il 5 e l’8%), poiché solo una parte dell’utenza risponderà alle condizioni tecniche per ricevere lo stream qualitativamente migliore.