Sarri: “Scavando nel passato, abbiamo scoperto che la Lazio ha alti e bassi da un anno e mezzo”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

Penso che la squadra sia pronta a dare le risposte che servono ho visto l’atteggiamento giusto. Il nostro è un momento di riflessione, scavando abbiamo visto che questi alti e bassi si ripetono da un anno e mezzo e si verificano quasi sempre con squadre di seconda fascia. Ci sono delle correzioni da fare, alla base ci sono degli approcci sbagliati a causa delle energie mentali che cambiano.

Luis Alberto ha fatto 8 partite su 12 da titolare e nelle 4 da subentrato ha giocato 40 minuti. Ci sono momenti in cui le necessità del singolo non corrispondono a quelle della squadra, ma l’obiettivo è tenerlo sempre in campo. In 30 anni che faccio questo mestiere questo è uno dei gruppi più disponibili che abbia mai allenato, gli alibi sono cazzate. Spesso poi la comunicazione che ho col giornalista non è la stessa che ho col giocatore.

Abbiamo giocatori forti ma a Roma c’è la tendenza a santificare fenomeni troppo velocemente, serve il lavoro e bisogna abituarsi a qualcosa di diverso. Bisogna essere più umili.