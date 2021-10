Sarri: «Il calcio è diventato uno show per spremere soldi, non mi ci riconosco più»

Lo sfogo del tecnico in conferenza stampa: «Non sembra più uno sport. Ero innamorato di un altro tipo di calcio, sono un allenatore da campo».

Maurizio Sarri non si riconosce più in questo calcio. E punta il dito sulle Nazionali. I calciatori, ha detto ieri in conferenza stampa, ormai si allenano più con le Nazionali che con i club. Il calcio è diventato uno show per fare soldi. Un mondo in cui, ha dichiarato, non si riconosce più.

«Difficile valutare una squadra quando ti alleni in 12 o 13 e gli altri sono in giro per il mondo. Tutti i mesi facciamo 7 partite in 19 giorni, negli altri 11 i giocatori sono con le nazionali. Non sembra uno sport, ma uno show in cui tutti i partecipanti tentano di spremere soldi agli appassionati. Non mi appartiene, ero innamorato di un altro tipo di calcio, sono un allenatore da campo».