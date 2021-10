Sarri a Dal Pino: «Non paragoni la Premier alla Serie A, è come l’NBA e il basket italiano»

Continuano le frecciate a distanza: «E’ un confronto non proponibile per la Serie A. Lì i dirigenti portano 5 miliardi, in Italia meno di un quinto»

Nelle scorse settimane c’è stato uno scambio di battute a distanza tra l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri e il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. Il tecnico si era lamentato del calendario, in particolare aveva detto di essere stato costretto a giocare in campionato a meno di 72 ore dalla partita di Europa League. Il numero uno della Lega gli aveva portato l’esempio della Premier. Lì, aveva detto, ambiente ben conosciuto da Sarri, che vi ha allenato, succede spesso. Oggi Sarri è tornato sul tema in conferenza stampa, lanciando una nuova frecciatina a Dal Pino.

«Ho visto Dal Pino che ha parlato di Premier, ma non entrerei in questo discorso: gli ricordo che i dirigenti lì hanno portato oltre 5 miliardi euro, in Italia meno di un quinto. In Premier hanno consentito alle squadre di fare rose di un altro livello: col Chelsea cambiavo pure 10 giocatori tra campionato ed Europa League. Mi sembra un confronto non proponibile in questo momento per la Serie A. Lascerei perdere quello che succede in Inghilterra, è un altro pianeta, come paragonare Nba e basket italiano».