Ritrovate in Romania le biciclette rubate alla Nazionale di ciclismo su pista

Sono state ritrovate in Romania le biciclette che erano state rubate sabato scorso Roubaix alla Nazionale italiana di ciclismo su pista. Un furto, evidentemente su commissione, che aveva provocato il grido di dolore dell’olimpionico Filippo Ganna:

Non è tanto per il valore del mezzo in se, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle BICICLETTE che hanno VINTO UN OLIMPIADE E UN MONDIALE.