Repubblica: l’Agcom non ha i poteri per multare DAZN

La piattaforma streaming è una società di Internet che non ha richiesto autorizzazioni prima di operare in Italia, dunque non è sottoposta alle regole che governano il settore

Secondo quanto riporta Repubblica (ripresa da Calcio e Finanza), DAZN, almeno per il momento, non sarà multata: dal momento che la piattaforma streaming è una società di internet che non ha richiesto nessuna autorizzazione prima di operare in Italia, non è sottoposta all’insieme di regole che governano il settore. L’Agcom, per questo motivo, non è sicura di poterla sanzionare. Dunque si rivolgerà al Governo, per ottenere una norma che le garantisca un potere sanzionatorio e di controllo su DAZN.