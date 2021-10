Razzismo, Joe Barone (Fiorentina) si scusa con Koulibaly: «Per noi è inaccettabile»

La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti dopo Fiorentina-Napoli all’indirizzo di alcuni giocatori del Napoli

Il dg della Fiorentina Joe Barone – braccio destro di Rocco Commisso – è andato a chiedere scusa a Koulibaly per gli ululati razzisti e per essere stato apostrofato scimmia da qualche utente (non vogliamo chiamarlo tifoso) del Franchi.

La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all’indirizzo di alcuni giocatori avversari.

È la posizione ufficiale della Fiorentina in merito a quanto accaduto questa sera alla stadio. Ululati nei confronti di Osimhne, Anguissa e Koulibaly (chiamato anche scimmia) come prontamente raccontato da Dazn. Sta indagando la Procura federale.

Nei giorni scorsi Commisso aveva chiesto rispetto nei confronti dei napoletani dopo i cori razzisti subiti da Vlahovic a Bergamo.