Radio Kiss Kiss Napoli: Insigne chiede un bonus alla firma di 2 milioni di euro

La Gazzetta, qualche giorno fa, parlava di 7 milioni. E’ questo il nodo che ha fatto bloccare la trattativa tra le parti, molto distanti

Il nodo del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non è ancora stato sciolto. Da tempo si parla di netta distanza tra domanda e offerta, soprattutto per quanto riguarda una richiesta del capitano relativa al bonus alla firma. Qualche giorno fa la Gazzetta quantificava la richiesta in 7 milioni. Richiesta di fronte alla quale il presidente De Laurentiis aveva detto no. Oggi della questione è tornata a parlare la radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, secondo la quale il bonus chiesto da Insigne e dal suo procuratore alla firma sarebbe di 2 milioni di euro.