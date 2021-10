Pochi vaccinati e cospirazionisti che si curano con le vitamine, la Premier è preda dei no-vax

I giocatori completamente vaccinati sono appena un terzo del totale. La frustrazione dei club: “campioni, uomini intelligenti, che se ne escono con ogni sorta di sciocchezza. Stanno troppo sui social”

Quasi due terzi dei giocatori della Premier League devono ancora essere completamente vaccinati. E molti rifiutano del tutto la vaccinazione. Peggio: i dirigenti dei migliori club lamentano il fatto che gli spogliatoi sono ormai preda di giocatori anziani, anche molto importanti, che diffondono teorie del complotto: da Bill Gates, all’infertilità fino alla cura del Covid con le vitamine.

Lo scrive il Daily Mail. E il quadro è esattamente all’opposto, per esempio, di quello dell’NBA, dove ai non vaccinati sarà vietato di giocare nei palazzetti e a cui sarà tagliato lo stipendio. I calciatori in Inghilterra per ora possono farla franca. Ma il quadro è desolante.

Solo sette dei 20 club della Premier League hanno vaccinato completamente oltre il 50% delle loro rose. Mentre Leeds, Wolves, Southampton e Brentford hanno vaccinato oltre il 90% del loro staff, almeno tre club non superano i 10 vaccinati. La media complessiva dei vaccinati è di circa un terzo di tutti i giocatori.

Il Mail scrive che i Big Six – i migliori sei club del campionato – sono quelli più in difficoltà.

“È molto frustrante, le teorie della cospirazione hanno davvero preso piede in alcuni spogliatoi”, ha detto un medico di un club al Mail. “Abbiamo giocatori importanti, uomini intelligenti, che se ne escono con ogni sorta di sciocchezza. Uno di loro mi ha detto che non aveva bisogno del vaccino perché poteva aumentare la sua immunità assumendo vitamine. Leggono cose su internet incredibili. Alcuni sono convinti dicono che il vaccino li renderà sterili, che fa parte di un complotto che coinvolge Bill Gates, che la pandemia è solo propaganda. Il vero problema è che rovinano anche le menti dei giocatori più giovani”.

Secondo un altro dirigente “il problema è la quantità di tempo che i giocatori trascorrono sui social media e sui gruppi WhatsApp, dove le teorie del complotto e la disinformazione vanno alla grande”.