Pioggia di 5 per Insigne in Nazionale: “sbaglia un gol fatto, serata no”

Italia-Spagna è stata anche la partita del gol divorato da Lorenzo Insigne, un rigore in movimento sull’1-0 per la Nazionale di Luis Enrique. Ma la partita del calciatore del Napoli è stata complessivamente scialba. È stato sostituito anche da Mancini (con Kean), in questa occasione Lorenzo non ha avuto nulla da dire.

La Gazzetta – 5

Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari. Invece… Il resto è in linea.

Corriere dello Sport – 5

Fallisce, con la porta spalancata, l’occasione più limpida costruita dall’Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro.

Repubblica – 4,5

Sliding door tra l’1-1 e il 2-0.

La Stampa – 5

Rivedere l’errore davanti alla porta spagnola è un pugno nello stomaco: sarebbe stato l’1-1 e sarebbe nata un’altra partita. Cambia posizione, non la musica stonata.

Corriere della Sera – 5

Al centro dell’attacco sbaglia il gol del pareggio, prima aprendo troppo il piede e poi con un pallonetto malriuscito. Serata no.