Pastorello: “Per il rinnovo di Meret è una questione di progetto. Il dualismo non aiuta ma sono ottimista”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.

È una questione di un progetto sportivo che possa andar bene ad Alex. Siamo in contatto costante col club, tramite il direttore Giuntoli, c’è un dialogo molto sereno. È normale che se rinnovi con un club, non è solo una questione economica, ma è per capire che progetto fai. Se firmi per cinque anni potresti starci cinque anni in quel club, sono valutazioni che vanno fatte in modo molto attento.

Questa dualità non aiuta, il tecnico ha a disposizione due portieri molto forti e non sta a me dire chi è il più forte anche perché sono parte in causa, però è normale che essendo in una posizione del genere dobbiamo valutare le prospettive che saranno poi conseguenti a questo rinnovo. Ripeto, comunque, che sono ottimista.