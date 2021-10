Osimhen: «Drogba è stato la luce che mi ha guidato, seguirlo mi ha aiutato ad arrivare fin qui»

Alla BBC nigeriana: «L’amore che provo per il Napoli, la città e i tifosi, è enorme, mi fa volare. Gioco per un club con una grande storia calcistica»

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato alla BBC nigeriana:

«L’amore che provo è enorme: il club, la città, i tifosi e tutti coloro che sono legati al Napoli mi fanno volare. Gioco per un club incredibile, con una grande storia calcistica. Devo concentrarmi e provare a dare il massimo. Certo che sono felice. Voglio davvero salire più in alto con i colori del Napoli. Diventare un calciatore professionista era un sogno della mia infanzia. Non sapevo che sarebbe avvenuto questo trasferimento al Napoli, è qualcosa di troppo grande. Volevo solo avere successo nel calcio e fare bene per me stesso e prendermi cura della mia famiglia e dei miei pochi amici».