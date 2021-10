Nino D’Angelo: «Io, primo in famiglia a prendere la terza media. Dopo, tutti mi facevano leggere le bollette del gas»

A La Stampa: «A casa mia si spegneva la tv quando arrivava il tg. L’italiano per me è come l’inglese, una lingua straniera»

La Stampa intervista Nino D’Angelo. Ha appena pubblicato, con Baldini+Castoldi, il libro «Il poeta che non sa parlare», in cui racconta la sua vita: da una famiglia povera e senza istruzione, a diventare un intellettuale.

«Non si nasce solo per vivere ma per crescere. Dove sono nato io nessuno ti dice niente e la politica ha bisogno di gente ignorante. La musica mi ha fatto conoscere maestri e intellettuali. Nella mia famiglia si spegneva la tv quando arrivava il tg e io sono stato il primo a prendere la terza media. Dopo, tutti mi portavano a leggere le bollette del gas».

Gli chiedono se è vero che in chiesa storpiava “Let it be” dei Beatles in “Gesù Cri”.

«Era un gioco. L’italiano per me è come l’inglese, una lingua straniera. Mi esprimo meglio in napoletano».

Cosa insegna la povertà?

«A dare valore ad ogni cosa: per essere felici ci vuole poco».

Cosa è l’ironia?

«Uno scudo per non prendersi troppo sul serio. Possiamo riderci addosso invece di piangerci addosso. Se racconto che mio padre mi ha portato davanti alla bici e mi ha detto “La vedi questa? Non potrai permettertela mai” fa sorridere ma in modo amaro».