Neymar: «Sarà il mio ultimo Mondiale, non so se avrò la forza mentale di affrontare ancora il calcio»

A Dazn: «Farò di tutto per presentarmi bene, di tutto per vincere con il mio paese, per realizzare il sogno più grande fin da quando ero piccolo»

Neymar si racconta in un documentario Dazn. Il brasiliano del Psg ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo Mondiale.

«Penso che questa sarà la mia ultima coppa del mondo, io guardo a questa come l’ultima perché non so se ho la forza mentale di affrontare ancora il calcio. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, di tutto per vincere con il mio paese, per realizzare il sogno più grande fin da quando ero piccolo e spero di riuscirci».